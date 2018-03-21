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  3. 21 Mart 2018 14:10

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda AB'den cevap beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu ABD ile Menbiç görüşmeleri için ise ''Anlaşmaya vardık demedik anlayışa vardık dedik'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu ABD ile Menbiç görüşmelerine ilişkin çıkan haberlere ilişkin, "Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik. Çalışma grubunun yol haritasını mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var" ifadelerini kullandı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Menbiç konusunda Türkiye ile anlaşmadıklarını söylemişti.

Çavuşoğlu, "Buraların istikrara kavuşabilmesi için buradan terör örgütlerinin kaybolması lazım. Ayrıca Suriyeliler niye dönemiyor bizdeki 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz niye dönemiyor çünkü YPG'liler buna müsaade etmiyor. Bunlar YPG nedeniyle evlerine dönemiyorlar. Münbiç'ten sonra sıra diğer yerlere gelecektir. YPG'nin sadece Münbiç'ten çekilmesi yetmez" açıklamasını yaptı.

VİZE SERBESTİSİ

Bakan Çavuşoğlu, AB'yle yapılan vize serbestisi görüşmelerine dair, "En son teklifimizi AB'ye ilettik, cevap bekliyoruz" bilgisini paylaştı.

TILLERSON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ay sonunda görevi bırakacak olan ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Daha çok insani bir görüşmeydi" değerlendirmesinde bulundu.

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