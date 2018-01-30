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  3. 30 Ocak 2018 12:07

Çavuşoğlu'ndan Rus Bakan'la Afrin görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'ndan Rus Bakan'la Afrin görüşmesi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki mevkidaş, bu ay 12 ve 17 Ocak'ta da telefonda görüşmüş, Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayan Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında 19 Ocak'ta Antalya'daki toplantıda bir araya gelmişti.

İki mevkidaş, 5 kez telefonda görüştü
Geçen hafta da iki kez telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmelerde Suriye'deki gelişmeleri, Soçi zirvesinin hazırlık sürecini ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuları ele almıştı.

Böylece iki mevkidaş, bir ay içinde bir kez Antalya'da yüz yüze bir araya geldi, 5 kez telefonda görüştü.

AA

segey lavrov , mevlüt çavuşoğlu
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