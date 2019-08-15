Çavuşoğlu'ndan YPG açıklaması: Trump'ın 20 mil sözü var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Burada amaç bir güvenli bölgie oluşturulması. Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor. Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah yardımının da devam ettiğini vurguladı.

F-35'lerle ilgili de açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir" dedi.