Cehennemin dünyadaki kapısında büyük felaket için geri sayım kamerada
Dünyanın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda lav akıntıları yeniden görülmeye başladı...
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nda lav aktivitesinin devam ettiğini duyurdu.
Bu lav akıntılarıyla birlikte, Aralık 2024’ten itibaren 35 kez patlama meydana gelen Kilauea Yanardağı'nda, yakın zamanda 36’ncı patlamanın yaşanacağı bekleniyor.
Mevcut lav akıntılarının yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı da aktarıldı.
DHA
