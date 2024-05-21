Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan, İran'a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bildirildi.

İran'da, helikopter kazasından hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetindekiler için törenler düzenleniyor. On binler tarafından dualarla uğurlanan Reisi, perşembe günü defnedilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Sayın Bakanımız, 19 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen elim helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek törene katılmak üzere, 22 Mayıs 2024 tarihinde İran'a bir ziyaret gerçekleştireceklerdir" denildi.

DHA