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  3. 11 Aralık 2019 16:11

Çevreci Greta Thunberg yılın kişisi seçildi

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg TIME Dergisi 2019 yılın kişisi seçildi. Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla dünya basınının gündemine oturmuştu.

Çevreci Greta Thunberg yılın kişisi seçildi
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16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti ve iklim için okul grevlerinin öncüsü Greta Thunberg yılın kişisi oldu.

TIME tarafından 'yılın kişisi' seçilen 16 yaşındaki genç iklim aktivisti Greta Thundberg, Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak için Amerika'dan başladığı yolculukta okyanusu geçerek Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmişti.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede fenomen haline gelen genç aktivist bugün iklim değişikliğine dikkat çeken konuşmasını Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda yaptı.

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tıme , greta thuberg
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