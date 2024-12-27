  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan başını yaktı

Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı

Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı
Güncelleme:

İngiltere'de bir cezaevinde 19 yaşındaki kadın gardiyan, bir mahkumla ilişkiye girdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

İngiltere'de HMP Five Wells Cezaevi'nde yeni bir skandal yaşandı. 19 yaşındaki kadın gardiyan, bir mahkumla yaşadığı ilişkinin görüntüleri ortaya çıkınca görevden alındı ve tutuklandı.

The Sun gazetesinin aktardığı habere göre, geçtiğimiz hafta çekilen görüntüler hem cezaevindeki diğer mahkumlar hem de cezaevi dışındaki kişiler arasında yayıldı.

İLK SKANDAL DEĞİL

235 milyon pound değerindeki C kategorisi cezaevinde bu ilk skandal değil. Daha önce başka bir kadın gardiyan Rachel Stanton'ın, silahlı soygun suçundan hükümlü Edwin Poole ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu ilişki, mahkumun hücresinde bulunan fotoğraflar ve aşk mektubu sayesinde tespit edilmişti.

2022'de hizmete açılan ve özel güvenlik şirketi G4S tarafından yönetilen cezaevinde yaklaşık 1.700 erkek mahkum bulunuyor. Geçen yıl Ekim ayında yapılan bağımsız denetimde, kurumda uyuşturucu ve yasak maddelere kolay erişim, gıda yetersizliği ve personel güvenliği sorunları tespit edilmişti. Bağımsız Denetleme Kurulu'nun son raporuna göre, rastgele yapılan testlerde mahkumların en az yüzde 25'inde uyuşturucu madde tespit edildi.

Etiketler İngiltere cezaevi gardiyan cinsel ilişki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam Real Madrid formasına ısınmışken... Arda Güler'e sürpriz talip Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı Ortadoğu yine kan gölü... İsrail'den 100 savaş uçaklık dev filo ile kanlı saldırı Ortadoğu yine kan gölü... İsrail'den 100 savaş uçaklık dev filo ile kanlı saldırı İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç İşte bir kez daha değişen ÖTV muafiyeti kararı sonrası alınabilecek 10 araç Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu Erdoğan'dan ÖTV muafiyetli araç satışı düzenlemesine bir değişiklik daha Erdoğan'dan ÖTV muafiyetli araç satışı düzenlemesine bir değişiklik daha Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri belli oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması! Son seçim anketinde büyük sürpriz: Bunun adı oy patlaması! Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu Kamuda vatandaşı isyan ettirecek lojman zamları belli oldu
Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı Gelir dağılımındaki adaletsizlik TÜİK verilerine de yansıdı Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Canlı yayında asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!'' Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha Galatasaray'a 35 maçta 23 gol, 14 asistli bir gol makinesi daha AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a kar geliyor AKOM'dan saatli uyarı: İstanbul'a kar geliyor Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar Yurt dışından getirilen cep telefonu ve elektronik eşyalar için ''sürpriz'' karar ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda ''Yaparsa AK Parti yapar'' dedi elektrik zammını açıkladı: Elektriğe yüzde 140 zam yolda Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı Japon deprem uzmanı Türkiye'de büyük deprem beklediği 4 fayı açıkladı MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta MG'nin merakla beklenen SUV'u Turbo MG HS Türkiye'de satışta Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor Yine ''hoşgelmedin'' yeni yıl! Sigara ve alkol fiyatlarına rekor zam geliyor