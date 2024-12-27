Cezaevinde mahkumla ilişkiye giren kadın gardiyan tutuklandı

İngiltere'de bir cezaevinde 19 yaşındaki kadın gardiyan, bir mahkumla ilişkiye girdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

İngiltere'de HMP Five Wells Cezaevi'nde yeni bir skandal yaşandı. 19 yaşındaki kadın gardiyan, bir mahkumla yaşadığı ilişkinin görüntüleri ortaya çıkınca görevden alındı ve tutuklandı.

The Sun gazetesinin aktardığı habere göre, geçtiğimiz hafta çekilen görüntüler hem cezaevindeki diğer mahkumlar hem de cezaevi dışındaki kişiler arasında yayıldı.

İLK SKANDAL DEĞİL

235 milyon pound değerindeki C kategorisi cezaevinde bu ilk skandal değil. Daha önce başka bir kadın gardiyan Rachel Stanton'ın, silahlı soygun suçundan hükümlü Edwin Poole ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu ilişki, mahkumun hücresinde bulunan fotoğraflar ve aşk mektubu sayesinde tespit edilmişti.

2022'de hizmete açılan ve özel güvenlik şirketi G4S tarafından yönetilen cezaevinde yaklaşık 1.700 erkek mahkum bulunuyor. Geçen yıl Ekim ayında yapılan bağımsız denetimde, kurumda uyuşturucu ve yasak maddelere kolay erişim, gıda yetersizliği ve personel güvenliği sorunları tespit edilmişti. Bağımsız Denetleme Kurulu'nun son raporuna göre, rastgele yapılan testlerde mahkumların en az yüzde 25'inde uyuşturucu madde tespit edildi.