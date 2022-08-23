Cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans birey, cinsel organını kesti

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kadın hapishanesinde bir trans birey, iki kadını hamile bıraktı. Erkek hapishanesine sevk edilen trans mahkum, ''Bir erkek cinsel organın varsa, erkek hapishanesinde olmayı hak ediyorsun'' denilince testislerinden birini jiletle çıkarmaya kalkıştı.

ABD'de yaşayan 27 yaşındaki trans mahkum Demi Minor, kadın hapishanesindeki iki mahkum arkadaşını hamile bıraktıktan sonra erkek hapishanesine transfer edildi.

TESTİSİNİ JİLETLE KESTİ

Bunun üzerine trans mahkum Minor, erkek hapishanesinde yanlış cinsiyete maruz kaldığı için eleştirildi. Ardından trans mahkum testislerinden birini jiletle çıkarmaya çalıştı.

TESTİSLERİNDEN BİRİNİ JİLETLE KESTİ

Minor, eski üvey babasını bıçaklayarak öldürmekten 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trans mahkum o zamandan beri cinsiyet kimliğini kabul etmeyi reddettiği için erkekler hapishanesinde kötü muameleye ve tacize uğradığından şikayet etti. Yapılanlara dayanamayan Minor, intihar girişiminde bulunarak testislerinden birini kestikten sonra acil servise gitti.

"PENİSİN VARSA ERKEK HAPİSHANESİNDE OLURSUN"

Trans mahkum yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Minor, "Kanamaya başladığında ölmeyi düşünmedim bile. Sonunda hissettiğim acıdan kurtulmayı düşündüm. Tekrar kesmeye başladım ve bir jiletle testisimi çıkarmaya başladım. Kafamın içinde sadece acının durmasını istedim. Sadece bundan kurtulmak istiyordum. Ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bunun yerine karşılaştığım tavırlar bir penisin varsa, bir erkek hapishanesinde olmayı hak ediyorsun" dedi.