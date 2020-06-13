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  3. 13 Haziran 2020 14:34

CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreteri A.Ç., eşi ve çocuğunun koronavirüs testi pozitif çıktı. A.Ç ile temas eden personele idari izin verildi.

CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği! Karantinaya alındılar
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CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın genel merkezdeki makamında görevli sekreteri A.Ç.'nin, rahatsızlanması sonucu hastaneye başvuran eşinde koronavirüs tespit edildi. Daha sonra A.Ç.'nin yapılan ilk kontrolünde virüse rastlanmadı. Partide işine devam eden A.Ç.'nin ikinci kontrolünde ise virüs saptandı. A.Ç. ile birlikte çocuğunda da aynı şekilde koronavirüs tespit edildi. Tedavi uygulanan A.Ç., eşi ve çocuğunun evde karantinaya alındığı belirtildi.

PERSONELE İDARİ İZİN

Öte yandan genel merkezde A.Ç. ile temas eden tüm personele, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verildi. Orhan Sarıbal ile birlikte genel merkezde görev yapan tüm personele de test yapılacağı öğrenildi.

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