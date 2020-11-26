  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 26 Kasım 2020 16:32

CIA görevlisi operasyonda öldürüldü

Amerikan basını, Somali'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

CIA görevlisi operasyonda öldürüldü
A+ A-

Somali'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin öldürüldüğü bildirildi. ABD medyası, söz konusu görevlinin, geçen hafta Eş- Şebab Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini duyurdu. Basına konuşan CIA yetkilisi, görevlinin kimliğinin açıklanmadığını ifade ederek, hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin eski bir Navy SEAL görevlisi olduğunu söyledi.

 

somali , cia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM