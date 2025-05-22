CIA merkezine saldırı girişimi! Vurularak etkisiz hale getirildi

ABD'de, CIA genel merkezi önünde bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kadın sürücü, McLean bölgesindeki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasına silahlı saldırı girişiminde bulundu. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin, kadın şüpheliyi vurduğu bildirildi.

Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

DHA