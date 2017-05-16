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  3. 16 Mayıs 2017 16:59

CIA'den dünyaya Kuzey Kore uyarısı

Amerika'nın özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini açıkladı.

CIA'den dünyaya Kuzey Kore uyarısı
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ABD'nin 'gölge CIA'i olarak bilinen Amerika'nın özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiği ile ilgili yeni bir harita yayınladı. Haritada füzelerin Türkiye'yi de vurabileceği iddia edildi.

'Gölge CIA' olarak bilinen Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir harita yayınladı.

Haritaya göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı ancak Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışmaya devam ediyor.

ASKERİ TÖRENDE SERGİLEDİ

Milliyet'in haberine göre, Kuzey Kore, Pazar günü Hwasong-12 adlı yeni bir balistik füzeyi test etmişti.

Elde edilen görüntüler bu füzelerin geçen ay yapılan askeri geçit töreninde sergilenenlerle aynı olduğuna işaret ediyor.

türkiye , füze , deneme , avrupa , kuzey kore