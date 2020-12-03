CIA’den takipçilerine kafa karıştıran soru!

CIA sertifikalı bir casus olup olmayacağınızı anlamak için yeni bir soruyla karşınızda. Teşkilat bir kış günü fotoğrafı paylaşarak “analitik becerilerinizi test edin” notuyla insanlara görüntünün günün hangi saatine ait olduğunu sordu.

Bu test, kullanıcılarda tartışma yarattı.

CIA’in resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta okul otobüslerinin iz bıraktığı buzlu yolların göründüğü sessiz bir kayak merkezi görünüyor.

Bulmaca, fotoğrafın saat 07:00’de, 11:00’de veya 15:00’te çekilip çekilmediğini anlamaları için kullanıcıları ipucu aramaya davet ediyor.

Sorunun doğru cevabını bilebilecek misiniz?





Soruyu cevaplamaya çalışanların çoğu ipuçlarını park eden araçlarda ve sokak lambalarında aradı. Üç seçenek arasındaki en popüler tahmin saatin 11:00 olduğu. Bir kullanıcı “Güneş doğudan yükseliyor. Bu yüzden saat 15:00 olamaz. Sabahın erken saati olması için güneş çok yukarıda. Bu yüzden 07:00 de elenir. Bu yüzden saat 11:00” dedi. Katılanlardan %13’ü saat 11:00 cevabını seçti.

Ancak kullanıcıların %33.9’u cevabın 15:00 olduğunu söyledi. Bir kullanıcı “Yoldaki kar trafik nedeniyle aşınmış durumda. Boş okul otobüsleri çocukları eve götürmek için sıraya girmiş. Güney Batı’ya doğru gitmiş, evler doğuya bakıyor” tahmininde bulundu.

Dikkatli bir kullanıcı ise “Saat kulesi 15:00’i gösteriyor” dedi. Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu %53.1 oranla, gölgelerin pozisyonu nedeniyle doğru cevabın 07:00 olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı “Park eden arabaların üzerinde çok fazla kar var. Gölgeler uzun. Henüz kayak yapan kimse yok. Yolda sadece bir araba var, yayalar yok. Benim tahminim güneşin tüm kış boyunca tepede olduğu iklimlerde saat gece yarısı 01:00 olduğu. İkinci tahminim ise sabahın en erken saatleri olur” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Bence saat 07:00. Doğudaki gölgeler uzun ve araçların park etmiş olması insanların henüz uyanmadığını gösteriyor. İşe alındım mı?” derken, başka bir kullanıcı da “Ben 07:00 diyorum, çünkü sokaklar henüz karlı. Yaprak dökmeyen ağaçları görünce, hazırda bekleyen kar temizleme araçları olduğundan eminim. Eğer günün başka bir saati olsaydı kar yağışı olmadığı için yollar açık olurdu” dedi.

Doğru yanıt ise CIA’den geldi. Sorunun cevabı 07:00.

CIA daha sonra yazdığı tweette “Birçoğunuz cevabı doğru tahmin etti. Görünüşe göre hepinizin gözleri keskin. Kariyer sayfamızı kontrol etmelisiniz” dedi.