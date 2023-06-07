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Çift başlı buzağı görenleri hayrete düşürüyor

Çift başlı buzağı görenleri hayrete düşürüyor
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Hindistan'da şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Çift başlı doğan buzağı ülkenin adeta göz bebeği oldu.

Hindistan'da bir kasabada dünyaya gelen çift başlı buzağı görenleri hayerete düşürdü. İki başı olmasına rağmen bir tane ağzı bulunan buzağının dört değil iki kulağı var. Bir başka şaşırtıcı detayı ise iki beyne sahip olması... Şimdilerde 11 günlük olan hayvan, dezenfermasyona rağmen oldukça sağlıklı.

HİÇBİR HASTALIĞI YOK

Hayvanlarda 'çok başlılık' dicephalic parapagus olarak adlandırılıyor. Bir embriyo oluşurken hücrelerin anormal gelişmesinden kaynaklanan du durumdaki hayvanlar ise çok yaşamıyorlar. Genellikle bu şekilde doğan hayvanların sadece birkaç ay hayatta kaldığı görüldü. Hindistan'daki çift başlı doğan buzağının ise henüz bir hastalığı ya da hastalık belirtisi yok.

 ONLARCA KİŞİ KAPIDA KUYRUK OLUŞTURDU

Kasaba halkı, özel bir formla doğan buzağıyı çok merak etti. Halk görmek için kapıda kuyruk oldu. Üstelik Hindu inancı nedeniyle kutsal olarak gördükleri hayvanı el üstünde tutuyorlar. Öte yandan bu tarz doğan hayvanlarda vücut üzerinde kontrol genellikle başlara bölünmüş oluyor.

Etiketler çift baş buzağı çift başlı buzağı
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