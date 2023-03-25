Çikolata fabrikasında patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki RM Palmer şirketine ait çikolata fabrikasında patlama meydana geldi. Gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıklandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.