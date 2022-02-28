Çılgın Ukraynalı, Rus tankını kaçırdı! O anlar kamerada

Ukrayna'da bir çiftçinin boş bulduğu Rus tankını traktörüne bağlayarak götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya genelinde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Savaştaki ilginç görüntüler de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmıyor.

BİRÇOK AMAÇ İÇİN KULLANILABİLİYOR

Yayınlanan son videoda Ukraynalı bir çiftçinin, bir Rus MT-LB tankını traktörüne bağlayarak götürdüğü anlar yer alıyor.MT-LB, üstüne alçak irtifa hava savunma sistemi Strela-10/Uçaksavar/Tanksavar vs. değişik silahlar monte edilebilen Rus zırhlı/paletli savaş aracı. ZMA/ZPT olarak biliniyor.

ÜLKENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE BIRAKTILAR

Ukrayna'daki işgal girişiminde yer alan Rus tanklarından birçoğu, yakıtları tükenince Rus askerleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde bırakılmıştı.

"ÇILGIN TÜRKLER"İ AKILLARA GETİRDİ

Ukrayna'da yaşanan olay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayı akıllara getirdi. Darbecilere karşı direnen vatandaşlar, tankları ele geçirip devlete teslim etmişti.