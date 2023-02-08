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Çin açıkladı: Suriye'ye 4,4 milyon dolarlık acil yardım gönderecek

Çin açıkladı: Suriye'ye 4,4 milyon dolarlık acil yardım gönderecek
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Çin Pekin yönetimi, deprem sonrası Şam'a sağlanacak destekle ilgili tüm ayrıntıları açıkladı.

Çin, depremlerden etkilenen Suriye'ye yardım göndermeye karar verdi.

Açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptı.

Sözcü Mao, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'ye 30 milyon yuan (4,4 milyon dolar) acil insani yardım sağlayacaklarını açıkladı.

Suriye'ye yardım kararı
Mao, acil yardımın 2 milyon dolarının nakit ve acil ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri için kullanılacağını söylerken, Çin'in mevcut gıda yardımı projelerini hızlandıracağını da sözlerine ekledi.

Türkiye'ye arama kurtarma desteği
Al Jazeera'nin aktardığına göre, Çin, daha önce Türkiye'ye 40 milyon yuanlık (5,9 milyon dolar) acil yardımın ilk dilimini göndermeye karar vermişti.

Devlet yayın kuruluşu CCTV, Çin tarafından gönderilen arama kurtarma ekibinin sabah erken saatlerde Adana Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Etiketler çin suriye destek
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