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  3. 16 Ekim 2020 18:52

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürünce yayın kesildi

Çin Devlet Başkanı Şi, konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürünce konuşmayı yayınlayan televizyon yayını kesti.

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürünce yayın kesildi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.

Devlet televizyonunun ise Başkan Jinping’in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Jinping’in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.

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