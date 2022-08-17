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Çin ordusu ortak tatbikat için Rusya'ya asker gönderecek

Çin ordusu ortak tatbikat için Rusya'ya asker gönderecek

Çin Savunma Bakanlığı, Rusya ile yapılacak ortak tatbikat için bir grup askeri görevlendiğini duyurdu.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çinli askerlerin Rusya ile yapılacak ortak tatbikat için bu ülkeye seyahat edeceklerini duyurdu.

Tatbikata Çin ve Rusya ordularının yanı sıra, Hindistan, Belarus ve Tacikistan orduları da katılacak.

Pekin yönetiminden yapılan açıklamada ortak tatbikatın 'mevcut uluslararası ve bölgesel durumla' bir ilgisi olmadığı, devam eden karşılıklı işbirliği anlaşmasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Çin ve Rusya'nın katıldığı benzer askeri tatbikatlar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Amaç katılımcı ülkelerin ordusu arasındaki dostça işbirliği pratiklerini geliştirmek, stratejik işbirliği seviyesini artırmak ve birçok güvenlik tehdidine yanıt verme kabiliyetini güçlendirmek" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler çin rusya asker
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