Çin teknoloji yarışında ABD'yi geride bıraktı

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün araştırmasında, Çin'in teknoloji yarışında birkaç alan hariç ABD'den daha ileride olduğu belirlendi.

Donald Trump döneminde ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, birçok Çinli teknoloji şirketini etkiledi. Örneğin Huawei, uygulanan ambargolar nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor ve Çin bu durumdan oldukça rahatsız.

Çin, ileri teknolojilerin gelişimini desteklemeye yönelik yapacağı büyük yatırımlarla ABD'nin önünde yer almak istiyor ve son yıllarda bunu başarıyor.



Avustralya hükümetine bağlı Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün araştırmasında, Çin'in teknoloji yarışında birkaç alan hariç ABD'den daha ileride olduğu belirlendi.

Raporda, aralarında batarya, hipersonik cihazlar ve 5G-6G gibi ileri seviye telekomünikasyon teknolojilerinin yer aldığı 44 kategoriden 37'sinde Çin'in daha başarılı olduğu ifade edildi.

ABD'nin ise kuantum bilgisayarı, aşı ve uzay fırlatma sistemleri gibi teknolojilerde Çin'den daha üstün olduğu belirlendi.

Araştırmada; Hindistan, İngiltere, Almanya, Avustralya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin de teknolojide ilerlediği yer alırken, Çin ve ABD'nin farkı çoktan açtığı ortaya çıktı.

Başkent Pekin'de açıklanan beş yıllık ekonomik plana göre Çin, ileri teknolojilerin gelişimini desteklemeye yönelik yapacağı büyük yatırımlarla ABD ile olan farkı açmak istiyor.

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Çin hükümeti, önümüzdeki beş yıl içinde çiplerden yapay zekaya ve kuantum bilişimine kadar gelişmiş teknolojilerin ilerlemesini hızlandırmak için dev yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

Ayrıca ülkede; gelecek yıllarda yapay zeka, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda laboratuvarlar kurulacak, eğitim programları teşvik edilecek ve diğer araştırmalar için verilen ödeneklerin miktarı artırılacak.

Son olarak Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketler, hala ABD'nin uyguladığı yasaklarla baş etmek zorunda. Ayrıca Biden yönetimi, 5G ve yapay zeka araştırmalarına yönelik harcamaları artırmış durumda. Bu nedenle Çin'in ABD karşısında işi pek de kolay olmayacak.