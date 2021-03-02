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Çin üretimi koronavirüs aşısına bir onay daha

Çin üretimi koronavirüs aşısına bir onay daha

Güney Amerika ülkesi Venezüella'nın, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısının ülkede kullanımına onay verdiği bildirildi.

Venezüella, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ardından Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının da ülkede kullanımına onay verdi.

Venezüella Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin ve Venezüella arasındaki iş birliği sayesinde, halkımızın sağlığına ve refahına özen gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, 13 Ocak'ta Sputnik V'yi tescil etmişti. Caracas ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) arasında Sputnik V aşısının bu ülkede üretimi konusunda anlaşma sağlanmıştı. 

 

Etiketler Sputnik V Sinopharm Koronavirüs aşısı Koronavirüs Çin Venezüella
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