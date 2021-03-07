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Çin Uygurlara soykırım iddialarını yalanladı

Çin Uygurlara soykırım iddialarını yalanladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin, Müslüman Uygur Türklerine karşı soykırım yürüttüğü iddialarının ‘gülünç derecede absürt ve tamamıyla yalan’ olduğunu söyledi.

BBC’nin aktardığına göre pazar günü gerçekleştirdiği yıllık basın toplantısında konuşan Yi, ‘Batılı politikacıların Sincan’da olup bitenlerle ilgili yalanlara inanmayı seçtiklerini ve Çin’in bölgeyi ziyarete gelen insanları hoşnutlukla karşılayacağını’ söyledi.

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Wang Yi ayrıca, ABD’nin Çin’e yönelik ‘engellemelerini ve yaptırımlarını kaldırmasını’ istedi.

ABD de dahil olmak üzere birçok ülke, ‘soykırım’ terimini Çin’in Uygur halkına yönelik muamelesini tanımlamak için kullandı.

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulmaları ve istismara uğramaları, Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Birleşmiş Milletler (BM), Çin’in, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az bir milyon Uygur Türkü’nün tutulduğunu bildirdi.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirdi.

Suçlamalar, bazı ülkelerde, Çin’in başkenti Pekin gerçekleşecek 2022 Kış Olimpiyatları’nı boykot etme çağrılarına yol açtı.

Etiketler çin uygurlar şiddet işkence
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