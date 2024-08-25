  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çin ve Filipinler'e ait gemiler çarpıştı

Çin ve Filipinler'e ait gemiler çarpıştı

Çin ve Filipinler'e ait gemiler çarpıştı
Güncelleme:

Güç mücadelesinin sürdüğü Güney Çin Denizi'nde, Asya-Pasifik'teki askeri varlığını artıran ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisinde Japonya’yla birlikte en önemli müttefiklerinden biri olan Filipinler’e ait gemi ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı.

Çin sahil güvenliğine ait 8 geminin Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler'e ait gemiye çarparak taciz ettiğini duyuran Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücünden (NTF-WPS) yapılan açıklamada, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na (BFAR) ait geminin, Filipinli balıkçılara mazot, gıda ve tıbbi malzeme ikmali için insani yardım görevinde olduğu sırada Çinli gemilerin tacizine uğradığı belirtildi.

Açıklamada, Çin sahil güvenliğine ait 8 geminin, BFAR'a ait gemiye Escoda Sığı yakınlarında çarptığı ve tazyikli su sıkarak motorunun arızalanmasına neden olduğu kaydedildi.

Profesyonel olmayan, agresif ve yasa dışı eylemlerin Filipinli mürettebatın ve hizmet etmeleri gereken balıkçıların güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu provokatif manevralara rağmen BFAR gemisindeki mürettebat yüksek moralini korumuş, güvende ve zarar görmeden kalmıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çin'e bölgesel barış ve güvenliği istikrarsızlaştıran provokatif eylemleri durdurma çağrısı yapıldı.

Son haftalarda iki ülke arasında ihtilaflı sularda artan tansiyon göze çarpıyor.

19 Ağustos'ta Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Scarborough Sığı'nda uçan Filipinler'e ait "Cessna 208B Grand Caravan" tipi uçağa Çin ordusuna ait savaş jeti tehlikeli şekilde yanaşmış ve işaret fişeği atmıştı.

Benzer durum, 22 Ağustos'ta Çin'in kontrolündeki Subi Resifi yakınlarında da yaşanmıştı.

Yakın zamanda Filipinler ile yaşanan benzer gemi kazasında Çin’i suçlayan açıklamaları sonrası Washington’a sert tepki veren Pekin, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığın tarafı olmadığını hatırlatmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Filipinler'in ABD'ye yaklaşması

Manila yönetiminin, bu gerilimler arasında, Çin donanması ve sahil güvenliğinin görece üstünlüğünü göz önünde bulundurarak, savunma konusunda ABD ile işbirliğini geliştirdiği gözleniyor.

Filipinler, Şubat 2023'te, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ülkeyi ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki Genişletilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması (EDCA) kapsamında ABD ordusunun 4 askeri üsse daha erişimine izin verileceğini duyurmuştu.

2014 tarihli anlaşma kapsamında Filipinler'de halihazırda 5 askeri üsse erişimi bulunan ABD, Güney Çin Denizi'ne hakim konumdaki Luzon Adası ve Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'a yakın kuzeybatı bölgelerine asker konuşlandırma imkanı edinmişti.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, 6 Şubat'ta, ülkenin kuzeyinde, Tayvan'ın 200 kilometre mesafedeki Batanes Takımadaları'nı ziyaretinde, buradaki "askeri varlığın artırılması ve tahkimatın güçlendirilmesi" talimatı verdi.

Çin, Filipinler'in kararına "Tayvan sorunuyla ilgili ateşle oynamaması" yönünde tavsiyede bulunarak tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarıdır ve aşılmaması gereken kırmızı çizgisidir. Filipinler'deki ilgili taraflar, başkaları tarafından manipüle edilmekten ve kendilerine zarar vermekten kaçınmalıdır" ifadelerini kullandı.

AFP

Etiketler Çin ve Filipinler gemi gemiler çarpıştı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Malazgirt Meydan Savaşı'na dair yeni keşif Malazgirt Meydan Savaşı'na dair yeni keşif AK Partili başkan yardımcısı yorgun mermiyle vuruldu AK Partili başkan yardımcısı yorgun mermiyle vuruldu AK Partili eski bakan Erdoğan Bayraktar: ''Nah kalkınırsınız'' AK Partili eski bakan Erdoğan Bayraktar: ''Nah kalkınırsınız'' AFAD'dan kırmızı alarm: Vatandaşlar SMS ve anonsla uyarıldı AFAD'dan kırmızı alarm: Vatandaşlar SMS ve anonsla uyarıldı Kars'ta hortum yıktı geçti; evlerin çatıları uçtu Kars'ta hortum yıktı geçti; evlerin çatıları uçtu Erdoğan'dan Meclis'teki kavgayla ilgili olay olacak sözler Erdoğan'dan Meclis'teki kavgayla ilgili olay olacak sözler Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü TÜİK, nüfusun artacağı ve azalacağı şehirleri açıkladı TÜİK, nüfusun artacağı ve azalacağı şehirleri açıkladı İş Bankası Genel Müdürü Aran, ilk faiz indirimi için tarih verdi İş Bankası Genel Müdürü Aran, ilk faiz indirimi için tarih verdi Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu
Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Alpay Özalan denilen organizma...'' Özgür Özel'den Erdoğan'a: ''Alpay Özalan denilen organizma...'' Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Alışveriş dönüşü facia: Bir aile yok oldu Alışveriş dönüşü facia: Bir aile yok oldu Yolcu otobüsünde can pazarı Yolcu otobüsünde can pazarı Bakan Şimşek açıkladı: 700 bin ev sahibine ceza geliyor Bakan Şimşek açıkladı: 700 bin ev sahibine ceza geliyor AK Partili vekilden CHP'li Tuncay Özkan'a küfür AK Partili vekilden CHP'li Tuncay Özkan'a küfür iOS 18 bomba gibi geliyor: İşte özellikleri ve destekleyeceği modeller iOS 18 bomba gibi geliyor: İşte özellikleri ve destekleyeceği modeller Şemsiyeleri çıkarın: Hafta boyunca yağış var Şemsiyeleri çıkarın: Hafta boyunca yağış var Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi