Cinayeti itiraf etmişti! Hapisten kaçmaya çalıştı

Kim Wall, Ağustos 2017'de Kopenhag'da Peter Madsen'in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Madsen, 2018'de görülen davada mahkeme, 'ölümün kaza olduğu' savını reddedip mucidi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü üç yıl sonra ilk kez kabul etmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, denizaltında bir gazeteciyi öldüren Danimarkalı katil, bugün hapishaneden kaçmaya çalışırken yakalandı.



Peter Madsen, bu sabah kaçma girişimi sırasında bomba taşıdığını iddia ederek gardiyanları tehdit etti.

Kim Wall'u öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak cinayeti itiraf etmeyen Peter Madsen sonunda suçunu kabul etti.

Bir belgesel için telefonla görüşme yapılan 49 yaşındaki Madsen, Kim Wall'u öldürüp öldürmediği sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Belgeseli yapan gazeteci, cezaevindeki Madsen ile yaptığı 20 saatten uzun telefon görüşmelerini gizlice kaydetmişti.

Belgesele göre Madsen, “Suçlu olan tek bir kişi var, o da benim” ifadelerini kullandı.

Kim Wall, Ağustos 2017’de haber yapmak için Peter Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, daha sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.

Madsen, polise verdiği ilk ifadede, Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.

Madsen daha önce Wall'un bedenini parçalara ayırıp denize attığını itiraf etmişti ama ölümünün bir kaza olduğunu söylüyordu.

Daha sonra ‘karbonmonoksit zehirlenmesi’ savını ortaya atan Madsen, Wall'u parçalara ayırdığını kabul etmiş, ancak bu kez de onu öldürdüğü suçlamalarını reddetmişti.

Belgeselin yapımcısı Discovery Networks, Madsen'in telefon görüşmelerinin yayınlanması için izin verdiğini ifade etti.

Öldürüldüğünde 30 yaşında olan ödüllü gazeteci Kim Wall, Uganda, Küba, Marshall Adaları, Kenya ve ABD'den haberler yapmıştı.



Erkek arkadaşı ile Kopenhag'da yaşarken, Madsen'in kendi yapımı denizaltı projesi ilgisini çekince haberini yapmak istedi.

Madsen'in ömür boyu hapis cezasına yaptığı itiraz Eylül 2018'de reddedildi. Hakimler, bir önceki kararlarını değiştirmeyip cinayetin 'olağandışı bir barbarlık' olduğunu söyledi.