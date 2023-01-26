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Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
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Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nin Luding ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar tespit edilmezken 100 kadar afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

İlçeyi çevre yerleşimlere bağlayan kara yollarında toprak kaymalarına rastlandığı bildirildi.

Eyaletin merkezi Çıngdu şehrinin 230 kilometre batısındaki Ludig ilçesinde 5 Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 90'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 270'den fazla kişi yaralanmıştı.

 Son depremin, eylüldeki depremin sebep olduğu fay kırılmasının yol açtığı artçı sarsıntı olduğu tahmin ediliyor.

 

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