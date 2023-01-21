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Çin'de çığ felaketi: 28 ölü

Çin'de çığ felaketi: 28 ölü
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Çin'in Tibet Özer Bölgesi'nde çığ düşmesi sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde geçtiğimiz Salı günü kara yolu tünelinin çıkışına düşen çığ, faciaya yol açtı.

Çığ nedeniyle bölgede çok sayıda araç mahsur kalırken, 4 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

Faciada toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri, askeri birlikler, yerel yetkililer ve siviller dahil olmak üzere 1348 kişinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

 

Etiketler çin çığ felaketi tibet özerk bölgesi
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