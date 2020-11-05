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  3. 05 Kasım 2020 18:35

Çin'de hidrojen dolu balonlar patladı: 5 yaralı

Çin'de asansöre elindeki hidrojen dolu balonlarla giren bir adam çakmakla balonları ayırmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada asansörde bulunan 5 kişi yaralandı.

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1 Kasım tarihinde, Çin'in güneyinde bulunan Hunan Eyaleti'nin Changsha şehrinde dikkatsizlik sonucu bir facianın eşiğinden dönüldü. Olay anına ilişkin çekilen bir video, elindeki hidrojen balonlarıyla asansöre binen bir adamı gösteriyor. Elinde balonlara asansöre binen adam, bir kız balon isteyince balonları ayırmak üzere cebinden çakmak çıkardı.

Patlamada 5 kişide yanık oluştu

Baloncu, çakmakla balonları ayırmaya çalıştığı sırada aniden bir ateş topu patladı ve ardından asansördeki insanlar koşarak kaçışmaya başladı. Asansördeki beş kişinin hepsi yanıklara maruz kaldı.

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