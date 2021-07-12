Çin'de otel çöktü: Onlarca kişi enkaz altında

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde bir otel binasının çökmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou'da bulunan bir otel henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altından bir kişinin cansız bedeni çıkarılırken, çok sayıda insanın hala enkaz altında olduğu açıklandı.

Acil durum ekipleri şu anda binanın enkazında kalan insanları çıkarabilmek için çaba sarf ediyor...

Enkaz altından 7 kişi çıkarıldı

Çöken otelin enkazında en az 10 kişinin bulunduğu açıklanırken, kurtarılan 7 kişiden 3'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Binanın yıkılmadan önce büyük bir gürültü duyulduğu aktarılırken, 2018 yılında açılan otelin 54 odası olduğu ifade edildi.

Yetkililer otelin çökme nedeninin araştırıldığını ifade ederken, ülkede daha önce de çok sayıda binanın inşaat standartlarına uymadığı için çöktüğü bilgisini verdi.