Çin'de protestolarda boş kağıt: Bakın nedeni neymiş!

Çin'de Covid-19 önlemlerine tepki olarak başlayan ve büyük şehirlere yayılan protestolarda kullandıkları boş kağıtlar olaylara damga vurdu.

Çin'de çok sayıda gösterici koronavirüs önlemlerini protesto için sokağa çıktı. Göstericilerin ellerinde beyaz kağıtlar tutması dikkatleri üzerine çekti.

SLOGAN YASAĞI

2020 yılındaki Hong Kong protestoları sırasında Çin'de protesto araçları geniş ölçüde sınırlandırıldı, çok sayıda slogan yasak kapsamına alındı.

Bu durum protestocuları yaratıcı yollara sevk etti. Boş beyaz kağıt da bunlardan biri oldu.



Tepkilerini dile getirmek isteyenler, yazılı pankart taşımak veya slogan atmak yerine bu yönteme yöneldi.

Boş kağıtların, protestocuların susturulmasıyla ilgili tutumlarını belirtme ve ayrıca hiçbir şey yazmayan pankartlar tutmaları nedeniyle tutuklanamayacaklarından, yetkililerle alay etme amacıyla kullanıldığı bildiriliyor.

BBC Çin muhabiri Twitter'daki paylaşımında boş kağıdın arka planında “Beni boş bir beyaz kağıt tuttuğum için gözaltına mı alacaksınız?” mesajı olduğunu söyledi.

Göstericilerin bulduğu alternatifler bunlarla sınırlı kalmadı.

İnternette bazı anahtar kelimelerin ve yer isimlerinin yasaklanmasının ardından, bu kez bir kelimenin tekrar edilmesiyle oluşturulan anlamsız mesajlar paylaşım rekorları kırdı.