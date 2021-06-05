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Çin’de Sinovac aşısı için yeni karar

Çin’de Sinovac aşısı için yeni karar

Çin, Sinovac şirketinin koronavirüse karşı ürettiği "CoronaVac" aşısının 3-17 yaş aralığı için de kullanımına onay verdi.

Dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programlarında aşının uygulandığı yaş grupları genişletiliyor. Çin’de Sinovac BioNTech şirketinin Covid-19'a karşı ürettiği "CoronaVac" aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımına yeşil ışık yakıldı. Sinovac BioNTech CEO’su Yin Weidong yaptığı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki çocuklara ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu ifade etti. Yin, reşit olmayanların enfeksiyondan sonra ciddi semptom riski daha yüksek olan yaşlılara kıyasla aşılamada daha düşük önceliğe sahip olduğunu vurguladı.

Faz I ve II klinik deneylerinden elde edilen ön sonuçlara göre aşı, 3 ila 17 yaşındaki katılımcılarda bağışıklık oluştururken, çoğunda hafif şekilde yan etkiler görüldü.

Yin ayrıca, iki dozdan sonra 3. dozun uygulandığı Faz II klinik denemesinin de tamamladığını aktardı.

Etiketler korona sinovac aşı karar
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