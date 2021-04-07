Çin'de termik santralde patlama: 6 ölü
Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde termik santralde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, kaza Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrindeki santralde sabah saatlerinde gerçekleşti.
Yetkililer, kazanın yakıt deposuna yapılan kaynak çalışması sırasında gerçekleştiğini belirtti.
Patlamada 1 işçinin olay yerinde, 5’inin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
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