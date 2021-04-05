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  3. Salgının sıfır noktasında kabus geri döndü

Çin'de vaka sayıları yükselişe geçti

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de 2 ay sonra en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Çin'de 31 Ocak'tan bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi.

Çin'in Myanmar sınırındaki Yunnan eyaletinde Kovid-19 vakalarında iki ay sonraki en büyük günlük sıçrama bildirdi.

Söz konusu eyalette 15 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Ruili kentinde tespit edilen vakalardan 11'inin Myanmar vatandaşı olduğu açıklandı.

Yetkililer kente giriş çıkışların kısıtlandığını ve aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Çin'de sağlık bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 363'e, vaka sayısı ise 90 bin 305'e çıktı.

Etiketler çin koronavirüs pandemi kovid-19
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