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  3. 24 Kasım 2020 21:51

Çin'de zincirleme kaza! 43 araç birbirine girdi

Çin'in Şensi eyaletindeki bir otoyolda yoğun sis nedeniyle 43 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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Yerel kaynaklar, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini ve 43 aracın kazaya karıştığını bildirdi.

Çin medyası, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kazada metanol taşıyan bir kamyonun devrildiği, 10 aracın da yandığı ifade edildi. Çıkan yangının devrilen kamyona ulaşmadan söndürüldüğü ve bir facianın önüne geçildiği vurgulanırken, bölgeye 16 itfaiye aracının ve 105 itfaiye personelinin sevk edildiği aktarıldı.

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