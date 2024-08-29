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Çin'den İsrail'e ''gerilimi yükseltmekten kaçınma'' çağrısı

Çin'den İsrail'e ''gerilimi yükseltmekten kaçınma'' çağrısı
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Çin, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı askeri operasyonlardan sonra İsrail'e çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Filistin'de durumu yakından izlediklerini ifade eden Sözcü Lin, "Çin, gerilimi tırmandıran eylemlere karşı çıkmakta ve sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır." dedi.

Lin, tüm taraflara, özellikle de İsrail'e, itidalli davranma ve gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yaptı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail ordusu dün Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin ile Tulkarim ve Tubas mülteci kamplarını hedef alan askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin açıklamasında, "Filistinli sivillerin artan şekilde ölümcül savaş taktiklerine maruz bırakılmasından kaygı duyduklarını" belirtmişti.

Etiketler İsrail gazze çağrı operasyon
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