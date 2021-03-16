Çin'den Türkiye'ye ''Çin aşısı'' şartı!

Koronavirüs aşılarını CoronaVac markasından temin eden Türkiye'ye, aşı karşılığı vize şartı getirildi.

Koronavirüs salgını mücadelede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor. Türkiye Çin'de üretilen CoronaVac aşısını temin ediyor ve vatandaşlarına uyguluyor. Ancak katı önlemler uygulayan ve Türkiye'ye 50 milyon doz aşı sözü veren Çin, yurt dışından gelen bazı ziyaretçilere kapılarını açmaya başladı. Çin'in vize için, Çinli firma Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını yaptırmış olma şartı ise şaşkınlık yarattı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği resmi internet sitesinde yayınladığı bildiride, "15 Mart 2021 tarihinden itibaren, Çin'de üretilen Covid-19 aşılarıyla aşılanmış ve Türkiye Sağlık Bakanlığından aşı sertifikası almış kişilerin vize başvurusunda bulunabileceğini" ifade etti.



Euronews'de yer alan habere göre; başvuruda bulunmak için bazı şartlar aranıyor. İş veya ticaret için Çin'e gidecek olanlar veya ailevi sebeplere dayalı "acil insani ihtiyaçlar" için vize başvurusunda bulunabilinecek.

Her halükarda vize başvurusunda bulunanların Çin üretimi aşılarını yaptırmış olması gerekecek.

Çin, aralarında ABD, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu elçilik temsilcilerinde de aynı bildiriyi paylaştı. Fakat birçok ülkede Çin aşıları sağlık kurumları tarafından henüz onaylanmadı.



Salı günü Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd şirketi ile Çin Bilimleri Akademisinin birlikte geliştirdiği protein bazlı alt birim bir aşının acil durum kullanımına onay verdi. Bu aşının faz-1 ve faz-2 klinik denemeleri Ekim 2020’de tamamlanırken, faz-3 denemeleri ise Özbekistan, Pakistan ve Endonezya’da yapılıyor. Aşının etkinliği ve güvenliği hakkında bilgi paylaşılmazken, şirket yetkilileri bu bilgileri ülkenin ilgili makamlarına ulaştıracaklarını belirtti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun dünkü açıklamasına göre, ülkede bugüne kadar 64 milyon 980 bin doz aşı yapıldı. Daha önce CanSino Biologics, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin aşılarının acil kullanımı onaylanmıştı.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sonbaharda hazır olması beklenen yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklamada aşının sene sonuna kadar hazır olmasının hedeflendiğini söylemişti. Daha önce yapılan açıklamalarda önce nisan ayı ardından da sonbaharda yerli koronavirüs aşısının tamamlanmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında yaptığı bir açıklamada, yerli aşının nisan ayında hazır olacağını ümit ettiklerini söylemişti. Koca daha sonra yaptığı başka bir açıklamasında yerli aşı ile ilgi olarak "sonbaharda elimizde olmasını umuyoruz" demişti.