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  3. 31 Aralık 2020 13:17

Çinli sosyal medya fenomeninin feci sonu

10 gündür kendisinden haber alınamayan Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Çinli sosyal medya fenomeninin feci sonu
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Tibet'te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

CANSIZ BEDENİ ARANIYOR
Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığı ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

DHA

çin , sosyal medya fenomeni
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