Çinli üst düzey yetkili Putin ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın bu hafta başında Ukrayna’ya yaptığı sürpriz ziyaret sonrasında Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya geldi.

Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüştü. Putin görüşmede iki ülkenin ticari ilişkilerinin giderek daha da geliştiğini vurgulayarak “2024 yılına kadar 200 milyar dolara ulaşma hedefini koyduk. Geçen yıl zaten 185 milyar dolardı, ticaret ciro seviyesinde hedeflerimize, belki de planlanandan daha erken ulaşacağımıza inanmak için her türlü neden var” ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca iki ülkenin uluslararası işbirliğinin küresel istikrar için önemini vurguladı.



Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi ise Çin-Rusya ilişkilerinin uluslararası toplumdan gelen baskıya direndiğini ve istikrarlı biçimde ilerlediğini belirtti. Wang Yi, “Rusya tarafıyla siyasi karşılıklı güveni ve stratejik işbirliğini derinleştirmeye, pratik işbirliğini kapsamlı bir şekilde genişletmeye hazırız” açıklamasını yaptı. Wang Yi, 2013 yılından itibaren Çin Dışişleri Bakanı olarak uzun yıllar görev yapmış Aralık 2022'de Bakanlık görevinden ayrılmıştı.