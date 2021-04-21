Çinliler sonunda bunu da yaptı! Spor yapmadan ''kaslı'' görünüm gerçek oldu
Çinli bir e-ticaret sitesi, kaslı vücut isteyen fakat bunu başaramayan erkekler için hiper gerçekçi bir kas kostümü satışa sundu
Daily Mail’de yer alan bir habere göre Çinli Taobao adlı sitede, Smitizen marka hiper gerçekçi silikon elbise erkekler için satışa sunuldu.
Spor yapamayan ancak vücut geliştirmek ve kaslı bir bedene sahip olmak isteyen erkekler için satışa sunulan kostümler, fit bir görünüme kavuşma şansı vadediyor. Yorulmadan herhangi bir efor sarf etmeden gerçek bir kaslı görünüm sunan bu kostüm, 100 dolar karşılığında alıcı buluyor.
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