Cinsel organına fantezi oyuncağı sıkışan kadın ölümden döndü

ABD'de orduda görevli bir kadın subay, cinsel organına fantezi oyuncağının sıkışması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın apar topar ameliyata alındı.

ABD'de cinsel fantezi oyuncağıyla mastürbasyon yapan kadın hastanelik oldu.

Orduda görev yapan kadın subay, cinsel içerikli oyuncakla mastürbasyon yaptığı sırada oyuncağı cinsel organında sıkıştırdı. Acil olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, ameliyata alındı.

"NE YAPTIYSAM OLMADI"

Başına gelen olay hakkında açıklamada bulunan Alasha isimli kadın, "Derecesini artırdıktan sonra onu çıkarmadım. Bir süre sonra ise ben istememe rağmen yerinden çıkmadı. Kendimi çok kötü hissettim" dedi.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırılan Alasha'ya yapılan müdahalenin ardından oyuncak, cinsel organdan çıkarıldı. Genç kadın ise tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.