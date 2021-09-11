Cinsel taciz skandalı: Öğrencisiyle striptiz yaptıktan sonra...

İngiltere’de 44 yaşındaki okul müdürü Douglas Duggie Speigh, öğrencilerine karşı birden fazla cinsel suç işlediğini itiraf etti.

İngiltere’de 20 yıldan fazla bir okulda müdürlük yapan 44 yaşındaki Douglas Speight, 15 yaşındaki bir öğrencisini eve davet ettikten sonra birlikte alkol aldı. Daha sonra 15 yaşındaki çocukla striptiz yaptı ve bira pong oyunu oynadı.

Seks oyuncakları skandalı

Olayın polise bildirilmesi üzerine yakalanan Speight’in havalandırma menfezinin arkasındaki boşluğa gizlenmiş tableti ve iki adet cep telefonu bulundu. Polis, evinin aranması sırasında seks oyuncakları da buldu.



Çıkarıldığı mahkemenin yargıcı Richard Mansell QC, Speight'ı “tehlikeli, yırtıcı, manipülatif bir sübyancı” olarak nitelendirdi ve maruz kaldığı cinsel istismarı ortaya çıkarma cesaretini gösteren 15 yaşındaki öğrenciyi cesaretinden dolayı tebrik etti.

20 yıl uzatılmış hapis

Speight, 20 yıl uzatılmış hapis cezasına çarptırıldı. Yasal nedenlerle kimliğinin açıklanmaması gereken 15 yaşındaki çocuğun annesi ifadesinde Speight'ın kendisine olan güvenini sarstığını söyleyerek, “Oğlumun masumiyetini çaldı ve bunu asla geri alamayız” dedi.



Çocuğun babası ise, Speight'ın oğlunun dünya görüşünü zehirlediğini ve aileye ömür boyu hapis cezası verdiğini söyledi.

"O artık bir öğretmen değil"

Speight’in avukatı Julian White, yüksek eğitimli müvekkilinin suçu için hiçbir mantıklı açıklama yapamayacağına dikkat çekerek, "O artık bir öğretmen değil. Bay White, uzun bir süre hapse girecek ve elbette toplum içinde teşhir ediliyor” ifadelerini kullandı.