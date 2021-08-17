Cinsiyet değiştiren Ellen Page'in göğsündeki ameliyat indirimi şaşırttı

2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu açıklayan Ellen Page'nin son hali şaşırttı.

2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu açıklayan Ellen Page, artık 'Elliot' adını kullanacağını belirterek trans birey olduğunu duyurmuştu.

Page, son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Elliot Page, geçtiğimiz hafta sonu üstsüz bir ayna selfie'si paylaştı.

34 yaşındaki Page'in karın kaslarının en son yaptığı üstsüz paylaşımdan bu yana gelişmesi dikkat çekti.

Oyuncunun paylaşımında bir başka konuşulan nokta da göğüslerindeki ameliyat izleriydi. Cinsiyet değiştirme operasyonu sırasında göğüslerini de aldıran Page'in operasyon izlerinin henüz tam olarak iyileşmediği görüldü.

Cinsiyet değiştirdikten sonra Elliot Page adını alan ünlü oyuncu Instagram sayfasında mayolu bir pozunu paylaşmıştı. Page'in mayosuyla bir erkek olarak verdiği bu ilk poza da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.