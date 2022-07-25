Çıplaklar plajında dehşet! Tacizciyi silahla vurarak öldürdü

Fransa'nın Lyon kentindeki çıplaklar plajında bir kadına bakarak kendisini tatmin eden şahıs, silahla vurularak öldürüldü.

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan 'La Mama' plajında korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre 46 yaşındaki bir erkek, çıplaklar plajındaki kadınlardan birine bakarak kendisini tatmin etmeye başladı.

YAŞLI ADAMLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

O sırada plajda bulunan 76 yaşındaki bir adam, duruma tepki gösterince ikili arasında tartışma yaşandı. İddialara göre tartışma kısa sürede büyüdü ve 76 yaşındaki adam, yanındaki silahı şahsa doğru ateşledi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Fransız polisi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 46 yaşındaki adamın biri göğüsten olmak üzere en az 3 kurşun yarası aldığını ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.