Çocuk sahibi olmak isteyen kadının cinsel organından çıkanlar şaşkınlık yarattı

30’lu yaşlarında çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın doktor kontrolüne gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Çocuk sahibi olmak isteyen 30’lu yaşlarındaki bir kadın, doktor muayenesine gittiğinde cinsel organında pinpon topu büyüklüğünde taş olduğunu ve bu yüzden kısır olduğunu öğrendi.

Tıp dünyasında böbrek ve safra kesesindeki taş oluşumuna herkes aşinayken vajinada oluşan pinpon topu büyüklüğündeki taşlar hem kadını hem de doktoru çok şaşırttı.

Üroloji Vaka Raporlarında yayınlanan şok edici fotoğraflar, ameliyatta vücudundan çıkarılan avuç içi büyüklüğünde çakıl taşlarını gösteriyor.

Doktorlar vajinada oluşan taşların çok yavaş bir şekilde oluştuğunu ve yıllarca herhangi bir belirti göstermediğinden dolayı tespitinin çok zor olduğunu belirtiyor. İsmi açıklanmayan 30 yaşındaki kadın, çocuk sahibi olmak istediği için doktor kontrolüne gittiğinde gerçeği öğrendi.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Tıbbi olarak kolelitiazis olarak bilinen vajinal taşlar, çoğu jinekologun kariyerleri boyunca asla göremeyecekleri çok nadir bir durumdur.