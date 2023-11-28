Çok gizli, çok özel yetişkinlere özel partinin bilet fiyatları dudak uçuklattı

Belçika'da düzenleneceği açıklanan ve 150 yatak ile 10 jakuzinin kullanılacağı duyurulan çok özel, çok gizli +18 partinin bilet fiyatları açıklandı.

Belçika'da 2024 yılında yapılacak olan +18 parti etkiliği, 21 Eylül 2024’te yerel saat ile 19.00-03.00 arasında düzenleneceği açıklandı.



Gizlilik nedeniyle parti yeri, etkinlikten 24 saat önce duyurulacak.

Mekanda 150 yatak ve 10 jakuzi olacak ve yaklaşık 20.000 prezervatif kullanılacak. Etkinliğe katılanlara 3 porsiyon yemek sunulacak.



Etkinlikte 25 farklı konsept olacak. Karanlık oda, sinema odası ve kırmızı başlıklı kız odası gibi odalar olacağı belirtildi.

Etkinliğe tek katılacak kadınlardan 250 euro (yaklaşık 7900 TL) istenirken, çift bileti ise 695 olarak açıklandı. “VIP deluxe” bilete sahip olan çiftler ise “çok özel” bir etkinlik sonrası partiye katılabilecek. Fakat bu bilete sahip olmak isteyen çiftlerin 1350 euroyu (yaklaşık 42 bin TL) gözden çıkarmalar gerekiyor.



Bilet fiyatlarının avantajlı dönemde olduğu belirtilirken 31 Aralık tarihinden sonra 100 euro zam geleceği açıklandı.

Katılımcıların en az 21 yaşında olması istenirken, kadın ve erkeklerin kıyafet kurallarının detayları da paylaşıldı.

Erkekler için smokin giyilmesi istenirken, kadınların da gece elbisesiyle partiye katılması gerektiği duyuruldu.