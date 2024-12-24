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Colani Suriye'deki dikkat çeken gelişmeyi açıkladı

Colani Suriye'deki dikkat çeken gelişmeyi açıkladı
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Suriye'de yeni yönetimin lideri Colani, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" açıklamasında bulundu.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası, Esad'ı deviren muhalif grupların liderleri bir araya geldi.

Toplantı sonrasında alınan kararı geçiş hükümetinin ve HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed eş-Şera) açıkladı.

Colani'nin açıklamasına göre Suriye’deki yeni yönetim, Baas Partisi'ni deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda rejim karşıtı silahlı grup, Heyet Tahrir Şam liderliğinde 27 Kasım rejim güçlerine yönelik başlatılan operasyonunda yer almıştı.

AA'ya bilgi veren Suriye’deki geçici yönetim kaynakları, yeni yönetimdeki görev dağılımının büyük ölçüde tamamlandığını ancak ihtiyaçlara göre yeni bakanlıklar kurulup görevlendirmeler yapılabileceğini kaydetti.

Mevcut görev dağılımı şöyle:

Yönetimin lideri Ahmed Şara, 
Başbakan Muhammed el-Beşir, 
Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, 
İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, 
Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, 
Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer, 
Sağlık Bakanı Mahir Şara, 
Tarım ve Sulama Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed, 
Eğitim ve Öğretim Bakanı Nezir Muhammed el-Kadiri, 
Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı Muhammed Abdurrahman Muslim,
Vakıflar Bakanı Husam Hac Hüseyin, 
Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Basil Abdulaziz,
Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi Aişe ed-Dibs.

Etiketler Colani Suriye savunma bakanlığı silahlı örgütler
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