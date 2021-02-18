Çölde facia: 8 kişi ölü bulundu

Libya'nın El Küfrah kentinde yetkililer, şehrin güneybatısındaki bir çölde etrafına eşyalar saçılmış bir araba bulduğunu belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda aracın çevresinde eşyaların yanı sıra Sudan asıllı 5 erkek ve 3 kadının cansız bedeni bulundu. Aracın motoru durduktan sonra yolcuların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne inanılıyor.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

21 kişinin araçta seyahat ettiğini belirten yetkililer, soruşturma kapsamında kayıp olan 13 kişi için arama çalışması başlattığını belirtti. Libya polisinin iddiasında göre aile, geçen yıl ağustos ayında Sudan'ın El Faşir kentinden ayrılarak Libya sahiline yola çıktı.

YAKLAŞAN KADERİNİN FARKINA VARMIŞ

Yaklaşık altı ay sonra bulunan aracın içinde Muzna Saifuddin Hasan adlı aile üyesinin kaleme aldığı bir not vardı. Yaklaşan kaderinin farkına varan adamın notunda "Sana ulaşamadığım için beni affet annem." yazıyordu.