Çöpten çıkardığı kazı kazan biletini kontrol etti, sevinçten ağladı!

ABD'de bir kişi, çöpten çıkardığı kazı kazan biletinden 80 bin dolar ikramiye kazandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Pamela Howard-Thorton, çöpe attığı bir kazı kazan biletini son anda fark ederek büyük ikramiyeyi kazandı. Kentucky eyaletine bağlı Shepherdsville kasabasında yaşayan Howard-Thorton, daha önce kazandığı 200 dolarlık ödülle dört bilet aldı. İlk üç bileti kontrol ettiğinde kaybettiğini gören Howard-Thorton yanlışlıkla tümünü çöpe attı. Dördüncü bileti bulamayınca çöpü karıştıran Howard-Thorton, bileti attığını fark etti. Çöpten çıkardığı bileti kontrol eden ve 80 bin dolarlık ikramiye kazandığını öğrenen Howard-Thorton, “Bileti tarattığım anda ağlamaya başladım, bağırıp çığlık attım” dedi.

DHA