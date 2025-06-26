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Çöpten çıkardığı kazı kazan biletini kontrol etti, sevinçten ağladı!

Çöpten çıkardığı kazı kazan biletini kontrol etti, sevinçten ağladı!
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ABD'de bir kişi, çöpten çıkardığı kazı kazan biletinden 80 bin dolar ikramiye kazandı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Pamela Howard-Thorton, çöpe attığı bir kazı kazan biletini son anda fark ederek büyük ikramiyeyi kazandı. Kentucky eyaletine bağlı Shepherdsville kasabasında yaşayan Howard-Thorton, daha önce kazandığı 200 dolarlık ödülle dört bilet aldı. İlk üç bileti kontrol ettiğinde kaybettiğini gören Howard-Thorton yanlışlıkla tümünü çöpe attı. Dördüncü bileti bulamayınca çöpü karıştıran Howard-Thorton, bileti attığını fark etti. Çöpten çıkardığı bileti kontrol eden ve 80 bin dolarlık ikramiye kazandığını öğrenen Howard-Thorton, “Bileti tarattığım anda ağlamaya başladım, bağırıp çığlık attım” dedi.

 

DHA

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Etiketler abd kazı-kazan ikramiye
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