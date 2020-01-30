Corona virüsü için uluslararası acil durum ilan edildi !

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Corona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.



Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada “Corona virüsü, Çin ile birlikte diğer ülkelere de yayıldığı için uluslararası halk sağlığı açısından acil durum ilan edildi” denildi. Acil durum ilanının Çin’e güvenilmediği anlamına gelmediğini belirten Ghebreyesus, sağlık sistemi zayıf ülkelerde virüsün yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

Açıklamanın devamında, Corona virüsünden dolayı uluslararası ticaret ve ulaşımın kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı.

Hükümetlere tavsiye niteliğinde olan acil durum ilanının yasal bir dayanağı bulunmuyor.

170 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 170 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi ise çeşitli hastanelerde karantina altına alındı. Virüsün diğer ülkelerde tespit edilen vakaların sayısı ise 100’ü aştı.

İNGİLTERE’DEN CORONA KARARI

Birleşik Krallık Sağlık Danışmanı, ülkede Corona virüsünün risk oranının düşükten orta seviyeye çıkartıldığını duyurdu.