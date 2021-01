Covid-19 aşısı olan 33 kişinin ölümüyle ilgili açıklama

Norveç'te huzurevinde yaşayan 33 kişinin corona virüs aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine aşıların güvenli olup olmadığı tartışmaları ortaya çıkmıştı.

Bloomberg'in haberine göre, bu ölümler sonrası açıklama yapan Norveçli yetkililer can kayıplarının aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

‘CORONA VİRÜS AŞIDAN DAHA BÜYÜK RİSK’

Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek corona virüse yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Bu kişilerin halihazırda ciddi hastalıklarının olduğunu belirten Madsen, bildirilen ölümlerin binde 1 oranında olduğunu söyledi.

‘MODERNA’DAN DA AYNI SONUÇLARI BEKLİYORUZ’

Madsen ayrıca, cuma günü ülkede kullanılmaya başlayan Moderna da dahil olmak üzere, başka aşılardan da farklı sonuçlar beklenemeyeceğini belirtti.

Norveç, daha önce meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirmişti. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.

Norveç İlaç Ajansı, 'aşılama süresince en yaşlı ve hasta kişilerde ölüm görülebileceğinin toplu aşılama başlamadan önce bildirildiğini' açıkladı.

HUZUREVLERİNDE HER GÜN YAKLAŞIK 45 CAN KAYBI

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Camilla Stoltenberg ise dün yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki huzurevlerinde zaten her gün yaklaşık 45 can kaybı olduğunu belirterek bildirilen can kaybı sayısını 'aşırı' veya 'aşı bağlantılı' olarak nitelemenin doğru olmadığını söyledi.

Norveç'te, geçtiğimiz gün 48 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Böylece ülkedeki huzurevlerinin neredeyse tamamı aşılanmış oldu.

Ülkede Aralık ayı sonunda başlayan aşılamalarda sadece Biontech-Pfizer'in aşısı uygulanmış, 15 Ocak'tan itibaren yine mRNA (mesajcı RNA) yöntemiyle üretilen Moderna aşısının uygulanmasına da başlanmıştı.

