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  3. 17 Şubat 2018 13:30

Cruise gemisi savaş alanına döndü ! 30 kişi yaralandı

Carnival Cruise’a ait Legend isimli kruvaziyerde çıkan kavgada 30 kişi yaralanırken, güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi kameraya yansıdı.

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Carnival Cruise’a ait Legend isimli kruvaziyerde Cuma günü Avustralya’nın Güneydoğusu’nda büyük kavga çıktı. 10 günlük tura çıkan gemide kadınlarda kavgaya karıştı. Alkolün etkisiyle çıktığı belirtilen kavgada 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Gemideki güvenlik görevlileri de kavga eden yolculara sert müdahalede bulundu. Olayın ardından gemi durduruldu. Kavgaya karışanlar geminin güvenlik görevlileri tarafından tekneyle polise teslim edildi. Kavga anını görüntüleyen bazı yolcular sosyal medya sitelerinde paylaştı.

Bir tanık, iki ailenin anlaşamazlığı sonrasında başladığı kavganın tüm gemiye yayıldığını herkesin bir anda tekme ve tokatlarla birbirine vurmaya başladığını iddia etti.

İki güvenik görevlisinin kavgayı ayırmak için çok sert müdahale ettiği görüldü. Gemi kıyıya yanaştığında polis çağırıldı ve aynı aileden 23 kişi gözaltına alındı. Polis kavganın detaylarını araştırıyor.

legend , cruise gemisi
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